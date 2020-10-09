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رئيس وزراء كندا: نستعد لمواجهة اضطرابات محتملة بعد الانتخابات الأمريكية

جاستن ترودو
جاستن ترودو
د ب أ
نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 11:44 م | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 11:44 م

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الخميس، أن بلاده تستعد لمواجهة نتيجة الانتخابات الأمريكية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وعرض ترودو، الذي تجنب مناقشة رفض الرئيس دونالد ترامب حتى الآن الالتزام بانتقال سلمي للسلطة، اليوم الخميس، أوضح تعليقاته حتى الآن على إمكانية ذلك.

وردا على سؤال للصحفيين في أوتاوا حول تعليماته لحكومته بهذا الصدد قال ترودو: "نحن بالتأكيد نأمل جميعا في حدوث انتقال سلس أو نتيجة واضحة للانتخابات، مثل الكثيرين في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن: "ما يحدث في الولايات المتحدة سوف يؤثر على كندا بعد الانتخابات، ولكن مهمتنا هي أن نكون مستعدين لجميع النتائج".

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