محكمة إسبانية تقرر وقف الإغلاق المفروض على مدريد

قضت محكمة إسبانية، اليوم الخميس، بوقف الإغلاق المفروض على مدريد وبعض ضواحيها، بحجة أن قيود السفر داخل وخارج المدن أدت إلى تقويض الحقوق الأساسية للسكان وحرية تنقلهم.

وكانت وزارة الصحة فرضت إجراءات الإغلاق على العاصمة وتسع ضواحي أخرى، يوم الجمعة الماضي، حيث كان من المفترض أن يستمر لمدة أسبوعين. ويقول المنتقدون إن الأمر يرقى إلى مستوى التناحر الحزبي، وليس محاولة حقيقية لوقف انتشار المرض.

وكانت رئيسة إقليم مدريد، إيزابيل دياز أيوسو، قاومت في البداية الإجراء الذي أثر على 4.8 من سكان مدريد البالغ عددهم 6.6 مليون نسمة، وقالت إن الإجراءات الأكثر استهدافا تنجح حقا، في وقف نشر العدوى.