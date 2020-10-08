ترامب: إصابتى بكورونا «نعمة من الرب»

وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس، إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيدــ19»، بأنها «نعمة من الرب».

وقال ترامب فى رسالة بالفيديو نشرها على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» إن «جميع الأمريكيين يجب أن يحصلوا على العلاجات التى تلقاها، واعدا بتوفير الأدوية التى تنتجها شركة ريجينيرون فارمسيتيكال مجانًا»، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية «بى.بى.سي».

وأوضح ترامب أن مجموعة الأجسام المضادة التجريبية التى تلقاها الأسبوع الماضى كانت علاجا، وليس إجراء علاجيا، مشيرا إلى أن مئات الآلاف من الجرعات كانت جاهزة تقريبا. لكن الهيئات الاتحادية لم توافق بعد على عقاقير ريجينيرون.

وتابع: «كانت هذه نعمة مقنعة تلقيتها.. سمعت عن هذا العقار، وقلت اسمحوا لى أن أتناوله، وكان أمرا لا يصدق»، مضيفا أنه «سيسعى إلى الحصول على تصاريح عاجلة لاستخدام الأدوية».