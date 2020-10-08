الزمالك يدافع عن «الوصافة» أمام دجلة الحالم بـ«البقاء»

باتشيكو في ورطة لفقدانه عناصره الأساسية.. وفاسيليو يبحث عن المفاجأة

يخوض الزمالك، في الثامنة من مساء اليوم، اختبارا صعبا، عندما يواجه وادى دجلة باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

يدخل الزمالك، المباراة رافعا شعار الفوز ولا بديلا عنه، إذا ما أراد الحفاظ على آماله في المركز الثاني الذي يحتله حاليا برصيد 64 نقطة، وأى خسارة نقاط قد يعنى فقدان مركزه المفضل والمؤهل لدوري أبطال إفريقيا النسخة القادمة، في ظل صراعه مع بيراميدز المتحفز لخطف وصافة الدوري من الزمالك، خاصة وأن الفارق بين الفريقين 4 نقاط، والفريق الأبيض سيتم خصم 3 نقاط من رصيده نهاية الموسم كعقوبة إضافية، عقب انسحابه من مباراة القمة أمام الأهلي في نهاية الدور الأول.

وتشهد المباراة، ورطة للبرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق نظرا للغيابات العديدة في الزمالك، لعل أبرزها الخماسي محمود علاء وفرجانى ساسي وأشرف بن شرقي وإمام عاشور ويوسف أوباما، لأسباب مختلفة، ويغيب الرباعى إمام عاشور ويوسف أوباما ومحمود علاء وفرجانى ساسي، لإيقافهم من قبل اتحاد الكرة، في المقابل يغيب المغربي أشرف بن شرقي، نظرا لتواجده في معسكر المنتخب المغربي، في الوقت الذى يستمر غياب محمد عبدالشافي ومحمود عبدالرازق شيكابالا، للإصابة، وينتظر عودة المغربي محمد أوناجم من الإصابة.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من محمد أبوجبل، حازم إمام، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة، وفي الوسط، طارق حامد، محمد حسن، أحمد زيزو، إسلام جابر، كابونجو كاسونجو وفي الهجوم مصطفي محمد.

وحذر باتشيكو لاعبيه، خلال الجلسة التى عقدها معهم مساء أمس، من الاستهتار بمواجهة وادى دجلة المتواجد ضمن فرق القاع.

وشدد باتشيكو على اللاعبين بسرعة الارتداد من الهجوم للدفاع عند فقدان الكرة والضغط على لاعبى وادى دجلة في كل أرجاء الملعب وعدم السماح لهم بتناقل الكرة وإفساد أى محاولة هجومية لهم، والسعى لمباغتتهم بهدف مبكر من البداية يربك حساباتهم.

في المقابل، يسعى دجلة تحت القيادة اليونانية لبابا فاسيليو، المدير الفنى، في الفوز بالمباراة، خاصة وأنها بمثابة نقاط البقاء في الدورى، خاصة وأن الفريق يحتل المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة، أما الخسارة قد تضعف من آماله في البقاء في حال فوز منافسيه الحرس أو الجونة بالمباريات المقبلة، ويبحث لاعبو الفريق عن النقاط الثلاث، بعدما قامت الإدارة بذبح عجل لتحقيق الفوز الثالث على التوالى، بعدما حقق دجلة انتصارين على الإنتاج الحربى وأسوان في الجولتين الماضيتين، ويغيب محمد هلال وعمرو صالح عن المواجهة، في الوقت الذى يعتمد المدير الفنى، على جهود محمد عبدالعاطى وحسام عرفات ومروان حمدى ورجب عمران ومن خلفهم الحارس المتألق محمد عبدالمنصف.