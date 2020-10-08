الغردقة تتزين لاستقبال مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة

تستعد مدينة مدينة الغردقة خلال الفترة من 25 نوفمبر المقبل وحتى 6 ديسمبر القادم، لاستقبال مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات، بمشاركة أكثر من 30 دولة من مختلف دول العالم المصدرة للسياحة المصرية، التي كان من المقرر أن تقام خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، لولا ظروف فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، التي أوقفت حركة الطيران فى العالم لأكثر من 4 أشهر.

وقال أحمد مصطفى مدير مكتب هيئة التنشيط السياحي بالبحر الأحمر، إن تلك الفعالية ستسهم بشكل كبير في إلقاء الضوء على مدينة الغردقة، خاصة أنها باتت تستضيف خلال السنوات الماضية العديد من الفعاليات الكبيرة، مثل حفل اختيار أحسن لاعب في أفريقيا، الذي أقيم بداية العام الجاري، فضلا عن بعض الفعاليات الأخرى، لافتا إلى أن هذا الحدث سيحظى بتغطية العديد من وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية والمحلية.

وأضاف مصطفى أن مثل هذه الاحتفالية -التى تم تنظيمها خلال السنوات الأخيرة بالغردقة- تشهد مشاركة العديد من الدول المصدرة للحركة السياحية إلى مصر، ما يجعلها وسيلة دعاية جيدة، خاصة خلال تلك الفترة التي لا يوجد بها أي فعاليات أو معارض سياحية على الإطلاق.

وأكد أن الجهة المنظمة للمسابقة ستتخذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال عملية التنظيم، التي تكفل الحفاظ على حياة المتسابقات والضيوف والعاملين بالفنادق والمنظمين.