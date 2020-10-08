اكتشاف مقبرة قديمة شمال الصين عمرها نحو 3300 عام

اكتشف أثريون صينيون مقبرة قديمة في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين عمرها نحو 3300 عام.

وذكر معهد الآثار في المنطقة، في بيان اليوم، أن المقبرة تأخذ شكل ساعة رملية، ويعتقد أن تاريخها يرجع إلى العصر البرونزي المتأخر (1300 عام قبل الميلاد إلى 800 عام قبل الميلاد).

وأضاف المعهد، أن المقبرة المكتشفة كبيرة من حيث الحجم وكاملة في الهيكل، إذ ستعزز معرفة الأثريين للمفاهيم والمميزات الثقافية لهذه الأطلال، مع توفير أدلة مهمة لإجراء مزيد من الدراسة للتفاعل الثقافي في المناطق البيئية التي تجمع بين وظيفتي الزراعة وتربية الحيوانات.