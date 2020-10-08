تكريم زوجة الشهيد شبراوي في احتفالية جامعة دمنهور بذكرى انتصارات أكتوبر

كرمت جامعة دمنهور برئاسة عبيد صالح، زوجة الشهيد الشبراوي، خلال الاحتفالية المقامة بالمجمع الثقافى بدمنهور بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر.

وقالت المهندسة ندى حسن، زوجة الشهيد شبراوي رفيق الشهيد أحمد المنسى، إنها كانت على علم ببطولات الشهيد والمعاناة التى تكبدها هو وزملاؤه في الدفاع عن تراب الوطن قبل استشهاده، فالجيش المصرى تعلمنا منه الانتماء وحب الوطن.

وأضافت أن الشهيد كان يتحدث عن سينا بأنها ستظل أرض المعارك فقصص التضحية والفداء فى سبيل مصر التى قدمها شهداء الجيش قربانا فى سبيل الله والوطن كثيرة ومتعددة، تبرز مدى شجاعة وعشق كل شهيد لتراب بلده، وتطلعه إلى الشهادة فى سبيل ترابها وعزتها.

وعبرت زوجة الشهيد عن فخرها بأنها زوجة الشهيد، وأن لها الشرف بأن تكون زوجة الشهيد، فزوجها أصيل يحب بلده، وكان يحاول دائمًا أن يمهد لى أنه مشروع شهيد منذ أن كنا في بداية حياتنا.