قال الرئيس الأرمني، آرمين سركيسيان، إن الصراع بين أرمينيا وأذربيجان ليس بسيطًا، ذاكرًا أنه بدأ بإعلان الاستقلال لإقليم كاراباخ.

وأضاف «سركيسان» في مداخلة عبر zoom لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الخميس، أن أذربيجان بدأت بالحرب بدلًا من الحوار الصريح، متابعًا: «بعد ذلك عدنا لطاولة المفاوضات باسم كاراباخ، وخصوصًا في الأعوام الماضية الأخيرة».

ولفت إلى أن الأذربيجانيين عاشوا لعدة أعوام في إقليم كاراباخ تحت الديانة المسيحية، مضيفًا أن هناك كنائس موجودة منذ قرون عديدة.

وأكد الرئيس الأرمني، أن كل من فرنسا وروسيا وأمريكا تلعب دورا هاما في عودة المفاوضات بين طرفي الصراع.

واندلعت الأيام الماضية، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية، وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.