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ترامب: لا أعتقد إنني ناقل لعدوى كورونا على الإطلاق

واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 2:40 م | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 2:40 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يعد ناقلا للعدوى، وذلك بعد أقل من أسبوع من إعلانه إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف ترامب لشبكة فوكس بزنس "لا أعتقد إنني ناقل للعدوى على الإطلاق"، معربا عن رغبته في العودة للأنشطة الانتخابية فورا.

وتنص الارشادات الصحية على أن أي شخص في وضعه ينبغي أن يبقى في الحجر الصحي، ويمكن أن يظل ناقلا للعدوى.

وقال ترامب: "أود حضور اجتماع انتخابي الليلة. وكنت أرغب فى حضور احتماع مماثل مساء أمس".

وأشاد بعلاج تجريبي طورته شركة ريجينيرون للأدوية، قال أنه كان " علاجا شافيا".

وأشار ترامب إلى أن الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا يصبحون بعد ذلك محصنين، على الرغم أن العلم ليس واضحا بالنسبة لهذا الأمر .


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