ارتفاع عدد المصابين باختناق في تسرب غاز الكلور في نجع حمادي إلى 35 مصابا

ارتفع عدد المصابين بالاختناق نتيجة تسريب غاز الكلور بمرشح مياه بمدينة نجع حمادي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إلى نحو 35 مصابا تم نقلهم لعمل الإسعافات الأولية وتلقي الرعاية الطبية بمستشفى نجع حمادي المركزي؛ فيما رُفعت حالة الطوارئ القصوى للسيطرة على الموقف.

وكان مدير أمن قنا اللواء محمد أبو المجد، تلقى إخطارا من غرفة العمليات يفيد بوصول عدد من المصابين إلى مستشفى نجع حمادي مصابين بحالات اختناق شديد وتبين أن الإصابات نتيجة تسريب غاز الكلور من مرشح مياه نجع قابول التابع لقرية السلامية بمدينة نجع حمادي، وبانتقال قوات الشرطة والقيادات التنفيذية تبين إصابة 10 أشخاص وارتفعت الأعداد بعد ذلك لتصل لنحو 35 مصابا جرى نقلهم للمستشفى.

ورفعت شركة المياه والشرب، والأجهزة التنفيذية، حالة الطوارئ للسيطرة على الموقف.