ــ الفريق أول محمد حمدان دقلو: أهل مصر والسودان شعب واحد فى دولتين.. وشكرا للرئيس السيسى على دعمه.. وعلاقتنا مع القاهرة على الطريق الصحيح

ــ تمويل تنفيذ الاتفاق أبرز تحدياته.. وجاهزون للسلام مع حركتى الحلو ونور والحديث عن التفاوض فى الخرطوم «مراوغة»

ــ ما زلنا منذ ١٦ شهرا ننتظر تنفيذ الوعد الأمريكى برفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتى»، أن اتفاق السلام السودانى الذى وقعته الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة فى جوبا عاصمة جنوب السودان، سيكون له آثار إيجابية بالغة على مستقبل الدولة على جميع الأصعدة، حيث يمكن الاتفاق من بدء مسيرة التنمية الحقيقية فى السودان، مؤكدا جاهزية الدولة للسلام إذا توفرت لدى حركتى عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد نور الرغبة فى ذلك؛ حيث سيتم الترحيب بهم فى أى وقت للتفاوض وتحقيق السلام.

كما أشاد الفريق أول دقلو فى حوار انفردت به «الشروق» عقب التوقيع النهائى على اتفاق السلام السودانى فى جوبا، بالدعم المصرى الرائد للاتفاق بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدا أن العلاقات بين القاهرة والخرطوم تسير على الطريق الصحيح. وإلى نص الحوار الذي جري في جوبا عاصمة جنوب السودان وهو الحوار الاول لدقلو للصحافة المصرية عقب توقيع اتفاق السلام النهائي:

> كيف ترى العلاقات بين مصر والسودان فى الوقت الراهن؟

ــ العلاقات بين البلدين تاريخية، فنحن شعب فى دولتين، وفى الوقت الراهن جيدة للغاية وهناك جهود لتعزيزها إلى الأفضل، لاسيما أن الأشقاء المصريين دعموا الشعب السودانى وهناك العديد من المساعدات التى قدمتها جمهورية مصر العربية إلينا خلال أزمة الفيضانات فى الفترة الأخيرة، فضلا عن دعمهم للبلاد فى المحنة الاقتصادية التى نمر بها رغم التحديات التى تواجه مصر، ومن ثم أرى أن العلاقات تسير على الطريق الصحيح.

> ماذا عن الدور المصرى الداعم لاتفاق السلام؟

ــ الحكومة المصرية الشقيقة قدمت دعما ضخما فى إنجاز اتفاق السلام، بدءا من اجتماعات القاهرة والعين السخنة التى عملت على لم شمل أطراف العملية السلمية، كما أنه منذ توقيع «إعلان جوبا» وهناك تواصل مستمر مع جميع الأطراف بتوجيهات من الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، وأتقدم بالشكر للرئيس على ذلك الدعم، وخلال مسيرة المفاوضات قدموا الدعم اللازم، وخلال مسيرة المفاوضات كانت تقدم الدعم الفورى عندما كنا نواجه أى عثرة أو أى عقبة.

> برأيك ما هو أثر اتفاق السلام على مستقبل البلاد سياسيا واقتصاديا؟

ــ الاتفاق سيكون له آثار إيجابية بالغة على مستقبل الدولة على جميع الأصعدة، لاسيما أن فاتورة الحرب باهظة للغاية، ومن ثم فإن المردود الإيجابى للاتفاق سيؤثر على تعافى الاقتصاد الوطنى، ومن هنا نستطيع بدء مسيرة التنمية الحقيقية فى البلاد.

> مفاوضات السلام استمرت على مدى عام كامل فى «جوبا».. فكيف كانت أجواءها؟ وكيف تم تجاوز عقباتها؟

ــ اتفاق السلام تم إنجازه بسبب التغيير الذى حدث فى البلاد، وأطراف العملية السلمية كان هدفهم التغيير، والثورة حققت ذلك التغيير، ولكن كان هناك حقوق وقضايا لابد من معالجتها من جذورها، ومن ثم تفاوضنا على مدارعام كامل، فضلا عن إننا انخرطنا فى المفاوضات كـ «إخوة، ولسنا أعداء» وبصورة طبيعية، وإذا كانت العلاقات بيننا تشهد أى تناحر أو خلاف لم نكن نستطيع تحقيق اتفاق السلام، كما أن أطراف العملية السلمية كان هدفهم الحقيقى إنجاز وتحقيق الاتفاق ووضع حلول للقضايا التى نحن شركاء فيها، ومن ثم عملنا خلال الاتفاق على مخاطبة جذور الأزمة والقضايا الأصيلة فى البلاد.

> ماهى أبرز تحديات تنفيذ اتفاق السلام؟

ــ أبرزها تمويل تنفيذ الاتفاق، ومن ثم نأمل أن يدعمنا المجتمع الدولى والأشقاء بالدول العربية فى تنفيذه لاسيما أن تنفيذ ذلك صعب ويحتاج إلى دعم مادى ضخم، ولكن فى الوقت نفسه، السودان يتمتع بموارد وإمكانيات إذا تم استغلالها بشكل صحيح سوف نستطيع تنفيذ الاتفاق.

> وماذا عن تحديات تنفيذ بند الترتيبات الأمنية؟

ــ بند الترتيبات الأمنية هو «منظومة»، ومن السهل تنفيذها لكن العقبة الوحيدة هى «الإمكانيات»، والجيش له نظام يسير على خطاه، ولذلك أرى أن تنفيذ ذلك البند ليس به صعوبة، لاسيما إنه تم الاتفاق على جداول زمنية سيتم تنفيذه من خلالها.

> ما هى آخر تطورات التفاوض مع حركتى عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد نور؟

ــ نحن جاهزون للسلام إذا توفرت لديهم الرغبة فى ذلك، ومن ثم ننتظرهم ونرحب بهم فى أى وقت للتفاوض وتحقيق السلام.

> ولكن هناك تعثرا لاسيما مع رئيس حركة جيش تحرير السودان عبدالواحد محمد نور الذى رفض «منبر جوبا» وصرح بأنه يريد التفاوض فى «الخرطوم»؟

ــ أرى أن الأفضل له التفاوض فى «منبر جوبا»، ولعبدالواحد نور على وجه التحديد الأفضل له ذلك المنبر، أما عن حديثه بشأن التفاوض فى أى منبر آخر، أرى أنها مراوغة وحديث لا يحقق سلام.

> هل ترى أن اتفاق السلام من شأنه دعم السودان فى رفع اسمها من قوائم الدول الراعية للإرهاب؟

ــ بالتأكيد.. فالاتفاق سيدعم حلحة ذلك الملف للغاية.

> ولكن المؤشرات تقول بأن هناك عدم حماس من الولايات المتحدة الأمريكية تجاه تنفيذ ذلك القرار؟

ــ نعم، فعقب حدوث التغيير فى السودان، أمريكا قدمت وعدا بأن هذا الملف تقريبا انتهى وتنفيذه «مجرد وقت»، ولكن مر ما يقرب من 16 شهرا ونحن ما زلنا منتظرين تنفيذه، وبالرغم من أن السودان تفاعل بشأن دفع التعويضات اللازمة بشأن الإرهاب فى العهد السابق، لكن حتى الان لا أرى أى تقدم بشأن هذا الملف، وأعتقد أن تنفيذه قريبا.