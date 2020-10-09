حملة بايدن ترفض ترحيل المناظرة الثالثة لأواخر أكتوبر

رفضت حملة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، سعي فريق الرئيس دونالد ترامب بترحيل موعد المناظرة الرئاسية الثالثة إلى يوم 29 أكتوبر الجاري.



وقالت كيت بيدينجفيلد، متحدثة باسم بايدن في بيان إن "ترامب اختار اليوم الانسحاب من مناظرة 15 أكتوبر، سلوك ترامب غريب الأطوار لا يسمح له بإعادة كتابة التقويم، واختيار تواريخ جديدة من اختياره".



وقالت بيدينجفيلد، إن بايدن وافق على ترحيل مناظرة الأسبوع المقبل إلى 22 أكتوبر، وهو تاريخ تم تأكيده بالفعل من أجل مناظرة محدودة المدى.



وقالت إن "ترامب بإمكانه أن يحضر، أو أن يرفض مجددا. هذا خياره".