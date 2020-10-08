الأردن يسجل 1317 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، تسجيل 1317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 21 ألفًا و517 في البلاد.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء الأردنية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، أوضح «جابر» أن الحالات الجديدة منها؛ 1312 إصابة محليّة وخمس إصابات خارجية.

وأشار وزير الصحة الأردني إلى تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 144 في المملكة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 36 مليون إصابة.