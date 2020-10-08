منع زعيم كتالونيا من شغل منصبه بالبرلمان الأوروبي مؤقتا

قضت المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بأن زعيم كتالونيا الموالي لاستقلال الإقليم أوريول جانكيراس، قد لا يشغل مقعده بالبرلمان الأوروبي بشكل مؤقت، إلى أن يتم البت في قضية معروضة بالمحاكم بشأن الأمر.

ويقضي جانكيراس حكمًا بالسجن لمدة 13 عامًا في إسبانيا، لدوره في استفتاء عام 2017 بشأن استقلال كتالونيا، والذي اعتبرته مدريد غير قانوني، وهو أحد السياسيين والناشطين التسعة البارزين ورفيعي المستوى في كتالونيا، الصادر بحقهم أمر اعتقال لدورهم في الاستفتاء.

وكان قد انتخب نائبا بالبرلمان الأوروبي في 26 مايو من العام الماضي، لكن تم منعه من شغل مقعده بسبب الإجراءات القانونية ضده في إسبانيا.

وفي يناير، أعلنت الهيئة التشريعية بالاتحاد الأوروبي خلو مقعد جانكيراس، ما أبطل في الوقت نفسه حصانته البرلمانية.

ورفع جانكيراس دعوى قضائية ضد إعلان البرلمان أمام المحكمة العامة الأوروبية، وهي المحكمة الأدنى بالتكتل الأوروبي، وطلب من المحكمة إعادة شغل مقعده بشكل مؤقت، إلى أن تبت في دعواه.