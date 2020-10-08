ختام أعمال القوافل الطبية بقرى درب الأربعين في الوادى الجديد

تختتم مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، فعاليات قافلة طبية لأهالي قرية "الأربعين 3" بمنطقة درب الأربعين جنوب مركز باريس بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لـ288 مواطنًا.



وأعلن وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أحمد محروس، تنظيم القافلة الطبية لسكان القرية حيث قدمت القافلة خدماتها في 6 تخصصات طبية، هي (الباطنة، الجراحة، الجلدية، الأطفال، النساء، الأسنان).



وأضاف محروس أن القافلة الطبية قدمت خدماتها بالمجان من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لسكان المنطقة والقرى التوابع والمناطق القريبة، حيث إن القافلة تتبع المديرية ومن خلال أطباء المحافظة الشرفاء والذين يحرصون على تقديم الخدمة العلاجية لسكان المناطق البعيدة والمحرومة، إيمانًا منهم برسالة الطب التي تحمل معاني الرحمة للبشرية.



ولفت إلى أن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط.