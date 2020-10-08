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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» منحة من الله، مشيرًا إلى أنه يشعر بتحسن كبير الآن.

وجدد خلال مقطع فيديو بثه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الخميس، هجومه على الصين؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، متابعًا: «لقد كان خطأ الصين وستدفع ثمنًا غاليًا لما ألحقته بهذه البلاد وللعالم».

وأضاف أنه سيعمل على توفير العلاج الذي حصل عليه في مستشفى والتر ريد العسكري للمواطنين بشكل مجاني وبأسرع وقت.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن يوم الجمعة الماضية، عن إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.