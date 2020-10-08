أحمد مرتضى: إيقاف رئيس الزمالك جزء من مؤامرة على مصر

علق أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة الزمالك، على قرار إيقاف مرتضى منصور والده ورئيس القلعة البيضاء، من قبل اللجنة الأولمبية لمدة 4 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

وكانت اللجنة الأوليمبية، أصدرت قرارًا بإيقاف مرتضى منصور 4 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، ومنعه من المشاركة في أي نشاط رياضي خلال فترة الإيقاف، وأخطرت الاتحادات الرياضية بذلك.

وقال أحمد، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "ام بي سي مصر": "الزمالك يعيش عصره الذهبي لكن هذا لم يعجب بعض الناس ويسعون لإسقاط النادي، مرتضى منصور شدد على ضرورة حصولنا على بطولة إفريقيا، ولاعبو الفريق يدركون حجم المؤامرة على النادي، وأتمنى أن نستطيع أن نتخطى الظروف الصعبة التي علينا".

وأضاف: "إيقاف مرتضى منصور عبث، وعندما يكون الإيقاف قبل بطولة إفريقيا يكون القصد الزمالك وليس مرتضى، ولن نفعل أي نوع من الخروج عن القانون".

واختتم: "الضغوط دائمًا على مرتضى منصور وهو يحب هذه الضغوطات، الزمالك ملتزم بالقانون ويحترم الدولة وجماهير الزمالك، نعلم أن هناك مؤامرة على مصر، وجزء هذه من المؤامرة استهداف مرتضى لأنه رجل وطني".