معارض روسي يتعهد بالعودة إلى بلاده بعد تعافيه من التسمم

تعهد اليوم الخميس، المعارض الروسي ألكسي نافالني، الذي يتعافى في برلين من تسمم كاد أن يودي بحياته بسلاح كيميائي في روسيا، بالعودة إلى بلاده لمواصلة دعم المعارضة السياسية.

واتهم نافالني، حيث كان يتحدث في مقطع مصور بحديقة بوسط برلين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمسؤولية عن محاولة التسميم، زاعما أن بوتين كان يشرف على جهود التستر على الجريمة.

وقال نافالني: "أوكد أنني سأعود إلى روسيا ومواصلة عملي. لا خيار آخر".

وطوال العقد الماضي، كان نافالني واحدًا من أشد المعارضين لبوتين، ونظم العديد من الاحتجاجات ضد الزعيم الروسي المتربع على السلطة منذ فترة طويلة، والمتهم بإدامة الفساد المستشري.