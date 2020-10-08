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الجزائر تسجل 138 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 7:52 م | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 7:52 م
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، عن تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 52 ألفًا و858 في البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء الخميس، أشارت «الصحة الجزائرية»، إلى تسجيل أربع وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1783.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 101 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي من تماثلوا الشفاء من «كوفيد-19» إلى 36 ألفًا و958.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 36 مليون إصابة.

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