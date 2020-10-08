 محافظ شمال سيناء: العناصر التكفيرية بسيناء تلفظ آخر أنفاسها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ شمال سيناء: العناصر التكفيرية بسيناء تلفظ آخر أنفاسها


نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 12:06 ص | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 12:06 ص

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن قدرة مصر على تحقيق مشاريع التنمية بسيناء ومواجهة الإرهاب في الوقت ذاته، تتم لأن أبناء الوطن «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه».

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن الحكومة تعمل على العديد من المشاريع الصناعية بمدينة بئر العبد، كما تكبد الجماعات الإرهابية الكثير من الخسائر، مضيفا: «العناصر التكفيرية تلفظ أنفاسها الأخيرة».

وأعرب عن شكره وامتنانه لكل أفراد الجيش والشرطة بشمال سيناء، مشيدا بدورهم في محاربة الإرهاب ودعم ركائز التنمية بالقطاعات كافة.


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