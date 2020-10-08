الرئيس الأرمني: أذربيجان بدأت تقسم الأراضي وتتلاعب بها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي

علق الرئيس الأرمني، آرمين سركيسان، على ما يتم تداوله حول تسمية أرمينيا بقوة احتلال داخل الأراضي الأذربيجانية، قائلًا إن هذا الكلام غير دقيق على الإطلاق.



وأضاف «سركيسان» في مداخلة عبر zoom لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الخميس، أن إقليم كاراباخ كان أرمنيًا دائمًا، معقبًا: «الأرمن في كاراباخ أغلبهم مسيحيين جاؤوا إلى هذه الأراضي منذ القرون القديمة.. أين كان الأذربيجانيون حينها؟».



وذكر أن هذا كان جزءًا من أرمينيا الشرقية والإمبراطورية الروسية لأعوام طويلة، مضيفًا أن أذربيجان بدأت في تقسيم الأراضي والتلاعب بها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.



ولفت إلى أن هذه الأرض كانت إقليمًا مستقلًا حتى بعد 70 عامًا من حكم الاتحاد السوفيتي، مؤكدًا أن أغلب سكان الإقليم من الأرمن.



واندلعت الأيام الماضية، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية، وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.



من جانبها، اتهمت أرمينيا وسلطات جمهورية قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن ضربات جوية وصاروخية على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد، وأكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن حكومته ستبحث مسألة الاعتراف باستقلال جمهورية قره باغ.