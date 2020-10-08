الحكومة الإسبانية تقدم خطة للتعافي الاقتصادي بـ72 مليار يورو حتى عام 2023

قدم رئيس الحكومة الإسبانية، بدرو سانشيث، خطة "التعافي، التحول والمرونة" الاقتصادية، حتى عام 2023، بقمية 72 مليار يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن السفارة الإسبانية بالقاهرة اليوم الخميس، تهدف الخطة لتحديد أوجه الاستفادة من الـ72 مليار يورو خلال الفترة من 2021 و2023، من إجمالي المساعدات المقدمة إلى إسبانيا من صندوق الاتحاد الأوروبي وفقا لآلية "الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي" أو (Next Generation EU)، وقيمتها 140 مليار يورو. وسعيا من الحكومة لتسريع وتيرة جدول تنفيذ الخطة، سوف تدرج 27 مليار يورو من أموال خطة التعافي على مشروع الموازنة العامة القادمة.

وتتضمن الخطة 4 محاور، سوف تتيح توفير نحو 800 ألف خطة عمل، التحول البيئي (إسبانيا الخضراء)، التحول الرقمي، إزالة فجوة انعدام المساواة بين الجنسين، لتصبح إسبانيا دولة أكثر تماسكا واندماجا.

وتستهدف الخطة التحرك وفق إطار عشر سياسات رئيسية، يبرز من بينها: الأجندة الحضرية والريفية، مكافحة تراجع الزيادة السكانية، البنى التحتية، تحول الطاقة، إدارة القرن الحادي والعشرين، تحديث ورقمنة الشركات، المعرفة، العلم أو اقتصاد الرعاية. ويمثل الاستثمار "الأخضر" 37% من إجمالي الخطة، فيما يمثل التحول الرقمي 33% منها.

ولضمان الاستخدام السليم لهذه الأموال، سوف يتم تنظيم التعاون مع إدارات الحكم الذاتي، كما سيتم إنشاء لجنة وزارية، ووحدة متابعة، وسوف تعمل الحكومة على إزالة العقبات الإدارية التي تعوق التعاقد وتنفيذ المشروعات لكي لا تكون البيروقراطية عقبة أمام إنجاز الخطة.