ثلثا سكان ألمانيا يؤيدون قرار الغلق الليلي للمطاعم

أظهرت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا، أن ثلثي سكان البلاد يؤيدون قرار الغلق الليلي للمطاعم والحانات في العاصمة برلين في ظل الارتفاع في أعداد إصابات كورونا.

وأوضحت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه معهد يوجوف لقياس الرأي، أن 21% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يميلون إلى تأييد القرار، فيما قال 45% إنهم يؤيدونه تمامًا.

وفي المقابل، أعرب 11% عن ميلهم إلى رفض القرار، أو رفضه تمامًا.

وبحسب الشرائح العمرية، أظهرت النتائج أن نسبة تأييد هذا القرار وصلت إلى 52% بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا، فيما وصلت هذه النسبة إلى 23% بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا، وإلى 39% بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا.

ووصلت نسبة تأييد القرار بين النساء إلى 47%، مقابل 43% بين الرجال.

كانت حكومة ولاية برلين قررت أمس الأول الثلاثاء غلق المطاعم والحانات يوميًا، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، بدءً من يوم السبت المقبل.