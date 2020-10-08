إجلاء أكثر من 20 ألف سائح جنوبي الصين بسبب الطقس السيئ

أعلنت السلطات الصينية إجلاء أكثر من 20 ألف سائح من جزيرة "ويتشو" بمنطقة "قوانغشي" ذاتية الحكم لقومية "تشوانغ" جنوبي الصين، بعد أن ضربتها رياح باردة قوية.

وذكرت سلطات المنطقة -في بيان اليوم الخميس- أنه تم تعليق عمل عبارات الركاب من مدينة "بيهاي" في "قوانغشي" إلى الجزيرة المنتجع بسبب الطقس السيئ، حيث تشير التوقعات إلى أن هذه الموجة ستستمر لمدة يومين.

وتقع جزيرة "ويتشو" في خليج "بيبو"، وهي أصغر جزيرة بركانية في الصين. وتم إنشاء حديقة جيولوجية وطنية في الجزيرة عام 2004. ووصل عدد السياح الذين زاروا ويتشو في 2019 إلى 6ر1 مليون شخص، فيما تضم الجزيرة أكثر من 800 فندق ومكان للمبيت.