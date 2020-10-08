 الأمريكية لويس جلوك تفوز بجائزة نوبل للأدب لعام 2020 - بوابة الشروق
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الأمريكية لويس جلوك تفوز بجائزة نوبل للأدب لعام 2020

(د ب ا)
نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 1:20 م | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 1:20 م

أعلنت الأكاديمية السويدية للعلوم فوز الأمريكية لويس جلوك بجائزة نوبل للأدب لعام 2020.


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