 توقيع اتفاق بين الأردن وإسرائيل يتيح تسيير الرحلات الجوية في أجوائهما - بوابة الشروق
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توقيع اتفاق بين الأردن وإسرائيل يتيح تسيير الرحلات الجوية في أجوائهما

علم الأردن
علم الأردن
تل أبيب - د ب أ:
نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 4:23 م | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 4:23 م

وقع الأردن وإسرائيل، اليوم الخميس، اتفاقا يتيح تسيير رحلات جوية تجارية عبر المجال الجوي للجانبين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي، أن هذا الاتفاق سيؤدي إلى تقصير زمن الرحلات الجوية بين إسرائيل ودول الخليج والشرق الأقصى من جهة، ومن الأردن ودول الخليج إلى أوروبا والقارتين الأمريكيتين الشمالية والجنوبية من جهة أخرى.

وقد تم توقيع الاتفاق من قبل سلطات الطيران المدني من كلا البلدين، بعد مفاوضات استمرت عدة سنوات.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تسريع وتيرة هذه المفاوضات بعد التوصل إلى معاهدة سلام بين إسرائيل والإمارات، وموافقة السعودية على مرور الرحلات الجوية المنطلقة من إسرائيل عبر مجالها الجوي.

ومن المتوقع أن يفضي الاتفاق إلى تخفيض أسعار الرحلات وتوفير الوقود.

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