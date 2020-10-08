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البابا فرنسيس يناقش الإصلاحات المالية الأخيرة في الفاتيكان مع خبراء من مجلس أوروبا

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
(د ب أ)
نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 2:34 م | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 2:34 م

أعرب البابا فرنسيس عن إدانته للجشع، اليوم الخميس، في خطاب له أمام خبراء الشفافية المالية الذين حضروا إلى الفاتيكان لإجراء تدقيق رسمي بشأن أوضاعه المالية.

وكان فريق من لجنة "مونيفال" التابعة لمجلس أوروبا، وصل الأسبوع الماضي في زيارة إلى الفاتيكان بغرض "تقييم فعالية الإجراءات التشريعية والمؤسسية" المعتمدة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال البابا إن الناس لا يجب أبدا "أن يصيروا عبيدا للمال".

وتحدث فرنسيس مع الخبراء بشأن الإصلاحات المالية الأخيرة في الفاتيكان، والتي تتضمن القواعد الجديدة للمشتريات العامة، والتي قال إنها "تهدف إلى ضمان الشفافية في إدارة الأموال".

ويحرص الفاتيكان على اتخاذ خطوات واسعة نحو الشفافية المالية، بعد عقود كان يُنظر فيها إلى بنكه، معهد الأعمال الدينية، على أنه ملاذ لغسل الأموال.

وتأتي زيارة لجنة مونيفال في الوقت الذي يعاني فيه الفاتيكان من فضيحة مالية جديدة أدت إلى استقالة الكاردينال الإيطالي أنجلو بيتشيو في أواخر سبتمبر الماضي.


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