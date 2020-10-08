النمسا تسجل 1209 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم عن تسجيل 1209 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة .

وقال بيان لوزارة الصحة النمساوية اليوم الخميس ، إن اجمالي الإصابات فى البلاد بلغ 52 ألفا و57 حالة وقد تعافى منها 41 ألفا و289 حالة بينما توفى 838 حالة .

وأشار البيان إلى وجود 506 حالات فى المستشفيات منها 107 حالات فى العناية المركزة ، مشيرا إلى أن اجمالي الحالات النشطة في البلاد بلغت 9692 حالة.

وأوضح البيان أن أعلى الإصابات سجلت فى العاصمة فيينا وبلغت 613 حالة والنمسا السفلى 169 حالة والنمسا العليا 149 حالة وتيرول 95 حالة بينما جاءت أقل الاصابات فى بورجنلاند وبلغت 18 حالة .