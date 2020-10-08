بلومبرج: إضراب عمال قطاع الطاقة بالنرويج يهدد بتوقف ربع إنتاجها من النفط والغاز

أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن إضراب عمال قطاع الطاقة في النرويج يهدد بتوقف نحو ربع إنتاج البلاد من النفط والغاز.

وأشارت إلى أن إضراب عمال المنصات البحرية في النرويج قد يمتد إلى أكبر حقل نفط في بحر الشمال، ما يهدد بتوقف ما يقرب من مليون برميل يوميا من إنتاج البلاد.

وكانت شركة "إكوينور"، أكبر شركة نفط في دول الشمال الأوروبي، أفادت في بيان الليلة الماضية بأنها ستضطر إلى وقف حقل "يوهان سفيردروب" العملاق إذا ما استمر الإضراب، الذي بدأ الأسبوع الماضي، حتى 14 أكتوبر.

وستضطر الشركة إلى إغلاق أربعة مشاريع أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف الإضراب قبل منتصف ليلة العاشر من أكتوبر.

وقد تسبب الإضراب بالفعل في تعطيل نحو 8% من إنتاج النفط والغاز من أكبر منتج في أوروبا الغربية، ويمكن أن يصل تأثيره إلى توقف ثلاثة أضعاف هذه النسبة إذا ما تم إغلاق حقول إضافية.

ولفتت بلومبرج إلى أن استمرار الإضراب وتوسعه قد يؤثر على الصادرات ويساعد في ارتفاع الأسعار عالميا في وقت تكافح فيه السوق في ظل تباطؤ الطلب من جراء تداعيات جائحة كورونا.