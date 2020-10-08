الفاو: الزيوت النباتية والحبوب تتصدر ارتفاعات مؤشر الغذاء

أفاد تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، بأن مؤشر السعر المرجعي للمنتجات الغذائية، ارتفع في سبتمبر، وتصدرت هذا الارتفاع الزيوت النباتية والحبوب، بحسب تقرير من المنظمة اليوم.



وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 97.9 نقطة خلال نفس الشهر، بزيادة بلغت 2.1% منذ أغسطس، وهي زيادة تعلو بنسبة 5.0% عن القيمة المسجلة في سبتمبر 2019.



وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 5.1% منذ أغسطس وهو حاليًا أعلى بنسبة 13.6% مقارنة بالعام الماضي.



وتصدرت الأسعار العالية للقمح هذا الارتفاع المدفوع بانتعاش النشاط التجاري وسط مخاوف بشأن توقعات الإنتاج في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، وكذلك الظروف الجافة التي تؤثر على زراعة القمح خلال فصل الشتاء في جميع أنحاء أوروبا.



وارتفعت أيضًا أسعار الذرة، نتيجة انخفاض توقعات الإنتاج في الاتحاد الأوروبي ومراجعة إلى الأسفل للإمدادات المرحّلة في الولايات المتحدة الأمريكية. وارتفعت كذلك الأسعار الدولية للذرة الرفيعة والشعير، بينما انخفضت الأسعار الدولية للأرزّ.



وشهد مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الخضار ارتفاعًا بنسبة 6.0% في سبتمبر، وهو أعلى مستوى له خلال ثمانية أشهر، فيما ارتفعت أسعار زيوت النخيل وبذور دوار الشمس والصويا جميعها بالتوازي مع ازدياد الطلب العالمي.



وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم بنسبة 0.9%، متأثرًا بشكل جزئي بقرار الصين بحظر واردات لحوم الخنزير من ألمانيا بعد الكشف عن حمى الخنازير الأفريقية لدى الخنازير البرية. وبقي مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان على حاله تقريبًا خلال الشهر المذكور، إذ قابل الارتفاعات المعتدلة في أسعار الزبدة والأجبان والحليب المجفف الخالي من الدسم انخفاض في أسعار الحليب الكامل المجفف.



كما انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر بنسبة 2.6%، ويعزي ذلك بشكل رئيسي إلى ردود الفعل الناتجة عن توقعات تسجيل فائض في إنتاج السكر على المستوى العالمي في الموسم القادم، وذلك بفعل انتعاش قوي للإنتاج في الهند وتوقّع نتائج أفضل في البرازيل.



وأصدرت المنظمة توقّعات جديدة بشأن الإنتاج العالمي للحبوب، وهي أقل بقليل من توقعات الشهر الماضي وتبلغ حاليًا 762 2 مليون طن في عام 2020، وهو لا يزال يعتبر أعلى مستوى لإنتاج الحبوب على الإطلاق وأعلى من إنتاج العام الماضي بنسبة 2.1% تقريبًا.



ومن المتوقع أن يبلغ الاستخدام العالمي للحبوب في الفترة 2020/2021 ما مقداره 744 2 مليون طن، أي أعلى بنسبة 2.0% مقارنة بالعام الماضي.



ويتعلق أكثر من نصف هذا الاستخدام بالحبوب الخشنة، التي يتوقع حاليًا أن تبلغ 1477 مليون طن، في حين يبلغ استخدام القمح 757 مليون طن، مرتفعًا بزيادة الاستهلاك في الصين والهند. ومن المتوقع أن يسجل الاستخدام العالمي للأرزّ رقمًا قياسيًا جديدًا قدره 510.5 مليون طن.



ومن المتوقع حاليًا أن تبلغ المخزونات العالمية من الحبوب 890 مليون طن مع اقتراب انتهاء المواسم في عام 2021، وهو رقم قياسي ناجم عن ارتفاع مخزونات القمح في الصين.



وإذا تأكدت التوقعات الجديدة، ستبلغ نسبة المخزون إلى المستخدم من الحبوب في العالم في الفترة 2020/2021 نسبة 31.6%، وهي نسبة منخفضة بعض الشيء مقارنة بالفترة 2019/2020 لكنها لا تزال أعلى نسبيًا من منظور تاريخي.