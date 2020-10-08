الغيرة بين الأطفال أمرًا وارد الحدوث، ويمكن للأم أن تكتشف ذلك من خلال عدة علامات تظهر على الطفل الغيور، وهي محاولة جذب انتباه أحد الوالدين إليه من خلال التصرفات السيئة والتعامل بسلوك عدواني مع أخواته أو أصدقائه والتنمر عليهم أحيانًا، إضافة إلى المقارنة الدائمة بينه وبين أخواته أو الأطفال الآخرين والرغبة الشديدة في تملك أشياء من حوله.

وفي بعض الأحيان تكون الغيرة بين الأطفال نتيجة لسلوكيات الوالدين الخاطئة خلال التعامل مع الأبناء، مثل التدليل المفرط لأحدهم أو المقارنة الدائمة بينهم والاهتمام بواحد على حساب الآخرين دون قصد إضافة إلى لوم الطفل على أنه لا يمتلك مهارات مثل أخيه أو أصدقائه بالمدرسة، وفقًا لموقع "فيرست كراي بارتينج" الهندي الخاص بالأطفال.

وعلى الرغم من أن الغيرة بين الأبناء سيئة وقد تؤدي لتعرض بعضهم لمخاطر تهدد الحياة، إلا أنه عبر عدة نصائح يمكن التقليل منها والحفاظ على المعاملة الجيدة والحب بين الأطفال.

- الاستماع للطفل

الغيرة ليست سلوك سطحي بل لها جذور ولهذا يجب التوصل إليها لمعرفة ما الذي جعل الطفل خائفًا وقاده إلى الغيرة.

- تحويل المشاعر السلبية إلى إيجابية

توجيه الأطفال بشكل إيجابي إلى السلوك الجيد دون عقاب شديد يساعده في التوقف عن الغيرة وحب من حوله وتحويل مشاعره من سلبية إلى إيجابية.

- التعامل بشكل عاطفي مع الطفل

يجب التعامل بعاطفة مع الطفل لأن هذا يساعده في تطبيق نفس طريقة التعامل مع أخواته وعائلته بالكامل وبذلك يتخلص من الغيرة تدريجيًا.

- شرح أهمية المشاركة للطفل

خلال تربية الطفل، على الوالدين تعليمه أهمية المشاركة وكيف هى أفضل من مشاعر الغيرة والتملك لأن هذا يساعده بشكل غير مباشر في تحسين سلوكه.

- التوقف عن المقارنة

المقارنة تجعل الطفل يرغب في أن يكون فريدًا من نوعه وهذا يجعله يشعر بالغيرة من اشقائه وأصدقائه لأنه يرى أن لديهم أشياء تعجب الآخرين وهى لا يمتلكها وهذا قد يقوده لإيذاء من حوله.

- عدم المبالغة في الثناء

الثناء المتواصل على الطفل يجعله يشعر أنه أفضل من أشقائه والأطفال الآخرين وهذا يمكن أن يقوده للتنمر عليهم باعتباره أفضل منهم.