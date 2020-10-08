عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد استهداف قصف صاروخي كاتدرائية المسيح المخلص «كازانشيتسوتس» في مدينة شوشي بإقليم قره باغ.



واتهمت وزارة الدفاع الأرمنية، جيش أذربيجان باستهداف الكاتدرائية، وكتب الممثل الرسمي عن الوزارة أرتسرون هنفانيسيان عبر «فيسبوك»: «ما الفائدة في الحوار مع من يقصف الكنائس؟».



وتعتبر كاتدرائية «كازانشيتسوتس» التي بنيت في منتصف القرن التاسع عشر، أحد المراكز الروحية ليس لأرمن قره باغ، بل ولجميع أبناء الشعب الأرمني.



من جهتها، نفت الدفاع الأذربيجانية مسؤوليتها عن الحادث، مؤكدة في بيان لها أن «المعلومات عن الأضرار التي لحقت بالكنيسة ليس لها علاقة بالأعمال القتالية التي ينفذها الجيش الأذربيجاني».



وتعرضت كبرى مدن إقليم ناغورنو كاراباخ، ستيباناكرت، إلى قصف عنيف أمس الأربعاء، من قبل جيش أذربيجان في استمرار للمواجهات العنيفة بين القوات الأرمينية والقوات الآذرية.



والمواجهات العنيفة التي اندلعت في 27 سبتمبر بين انفصاليين مدعومين من أرمينيا والقوات الأذربيجانية حول الإقليم المتنازع عليه، مستمرة من دون أي مؤشر إلى خفض التصعيد، ووسط توعد الجانبين بمواصلة القتال.





