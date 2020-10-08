قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أمضى أربعة أيام في مستشفى والتر ريد العسكري، لافتًا إلى أن الأطباء أوصوه بالذهاب إلى المستشفى، رغم إمكانية بقائه بالبيت الأبيض.

وأضاف خلال مقطع فيديو بثه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الخميس، أن الولايات المتحدة تحوي الأطباء وطاقم التمريض الأعظم في العالم، متابعًا: «أمضيت أربعة أيام ولم أشعر بالحمى الشديدة».

ولفت إلى شعوره بالتحسن بشكل فوري بعد الحصول على الأدوية المخصصة لعلاج فيروس كورونا، مطالبًا توفير العلاج الذي حصل عليه لجميع المرضى بشكل مجاني وسريع.

وأكد الرئيس الأمريكي أن العديد من الشركات التي تعمل على لقاح فيروس كورونا المستجد، مرجحًا الوصول إليه خلال فترة قليلة، قبل الانتخابات الأمريكية.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن يوم الجمعة الماضية، عن إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.



