الأسد: لا أستبعد وجود خطط لاغتيالى

قال الرئيس السورى بشار الأسد، أمس، إنه لا يستبعد وجود خطط لاغتياله، مشيرا إلى أنه إذا لم تغادر الولايات المتحدة وتركيا الأراضى السورية، فإن السوريين سيبدأون انتفاضة شعبية.



وأوضح الأسد فى مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية «لم أسمع عن أى محاولة، لكن كما قلت، من البديهى أن يكون هناك عدة محاولات، أو ربما خطط إذا توخينا الدقة، أما إذا كانت تلك الخطط مفعّلة أو معلقة، فلا أحد يعرف».



واعتبر الأسد أن تصريحات نظيره الأمريكى دونالد ترامب بنيته السابقة فى تصفيته، انعكاسا لسياسة أمريكية تعتمد اللجوء إلى الاغتيال والتصفيات. ووفى وقت سابق، اعترف ترامب أنه خطط لاغتيال الرئيس الأسد فى عام 2017، لكن وزير الدفاع الأمريكى آنذاك جيمس ماتيس أقنعه بالعدول عن ذلك.