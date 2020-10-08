محافظ الإسكندرية يضع الحلول العاجلة لمشكلة ارتفاع منسوب المياه بشوارع أبوتلات

اجتمع محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، بأهالي منطقة أبو تلات بالعجمي، لإطلاعهم على ما تم من الحلول العاجلة لمشكلة ارتفاع منسوب المياه بشوارع المنطقة، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي.

وأطلق المحافظ مشروع تشغيل بدلات للتخلص من تجمعات مياه الأمطار بالمنطقة بـ١٢ بدالة وبتكلفة ١٠ ملايين، ليصبح إجمالي البدالات بالمنطقة ١٧ بدالة، بحضور محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، والسيد موسي رئيس حي العجمي.

وفي كلمته، أعرب المحافظ عن سعادته بتواجده وسط أهالي المنطقة، مؤكدا أن هناك تنسيق تام مع شركة الصرف الصحي لوضع حلول عاجلة كاملة لأهلينا في منطقة أبو تلات، لافتًا إلى أنه سيتم البدء الفوري في تنفيذ تلك الحلول العاجلة والتي ستساهم بشكل كبير بمنع تكرار تجمعات مياه الأمطار بالمنطقة خلال النوات القادمة، وذلك لحين الانتهاء من المشروع القومي الرئيسي لمد خدمة الصرف الصحي بمنطقة أبو تلات والذي بلغت تكلفته حوالي مليار و٣٥٠ مليون، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولي منه نهاية شهر يونيو ٢٠٢١.

وطالب الشريف الأهالي بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمواجهة الأخطاء التي يفتعلها بعض المواطنين.

واستمع المحافظ إلى احتياجات ومطالب الأهالي والتي تلخصت حول إقامة مكتب بريد ومكتب شهر عقاري، ورصف ومرور، موجها رئيس حي العجمي بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة تنفيذ تلك المشاكل.