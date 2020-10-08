أمريكا: اتهام 6 رجال بالتآمر لخطف حاكمة ولاية ميتشغن بالتنسيق مع مليشيا

اُتهم ستة رجال، اليوم الخميس، بمؤامرة مزعومة لاختطاف حاكمة ولاية ميتشجن جريتشن ويتمر، وفقًا لشكوى جنائية فيدرالية.

ونقلًا عن موقع «CNN عربية»، اُتهم كل من؛ آدم فوكس وباري كروفت وتاي غاربين وكالب فرانكس ودانييل هاريس وبراندون كاسيرتا، من ميتشجن بالتآمر لاختطاف ويتمر.

وأصبح مكتب التحقيقات الفيدرالي على علم بوجود مجموعة من الأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي كانوا يناقشون للإطاحة العنيفة ببعض مسؤولي الحكومة وعناصر إنفاذ القانون، وفقًا للشكوى الجنائية.

ووفقًا للشكوى: «اتفق كروفت وفوكس من خلال الاتصالات الإلكترونية على توحيد الآخرين في قضيتهم واتخاذ إجراءات عنيفة ضد العديد من حكومات الولايات التي يعتقدون أنها تنتهك دستور الولايات المتحدة».

وتقول وثائق المحكمة إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) زرع مخبرًا سريًا للسفر إلى دبلن بولاية أوهايو في 6 يونيو؛ للاجتماع مع كروفت وفوكس وحوالي 13 آخرين.

وبحسب الشكوى: «ناقشوا الطرق المختلفة لتحقيق هذا الهدف من المساعي السلمية إلى أعمال العنف... تحدث العديد من الأعضاء عن قتل طغاة أو تولي حاكم، وفي وقت ما خلال الاجتماع، ناقشت المجموعة زيادة أعضائها وتواصلت فوكس مع مجموعة ميليشيا قاعدة ميتشجن».

وبحلول 14 يونيو، أكد مخبر سري ثان أن فوكس قد تم تقديمه إلى زعيم جماعة الميليشيا وأنهما التقيا في غراند رابيدز بولاية ميتشجن.

وسجل المخبر محادثات مع فوكس، حيث قال إنه بحاجة إلى 200 رجل لاقتحام مبنى الكابيتول في لانسينغ بولاية ميتشجن، واحتجاز رهائن، بما في ذلك ويتمر، وفقًا للشكوى الجنائية.

وأوضح فوكس أنهم سيحاكمون حاكمة ولاية ميتشجن بتهمة الخيانة، وقال إنهم سينفذون الخطة قبل انتخابات نوفمبر 2020.

وفي 20 يونيو، التقى فوكس وغاربين وآخرون، لمناقشة خطط للاعتداء على مبنى الكابيتول بولاية ميتشجن، ومواجهة أول المستجيبين لإنفاذ القانون، واستخدام زجاجات المولوتوف لتدمير مركبات الشرطة.

كما ناقش الحاضرون خططًا لعقد اجتماع إضافي خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من يوليو؛ للقيام على التدريب التكتيكي على أسلحة نارية، بحسب الشكوى الجنائية.