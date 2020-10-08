أيرلندا تبحث تشديد القيود في ظل ارتفاع أعداد حالات الإصابة بكورونا

من المقرر أن يجتمع فريق طوارئ الصحة العامة الوطني الأيرلندي اليوم الخميس، في ظل مخاوف بشأن أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المرتفعة في البلاد.

وكان فريق طوارئ الصحة العامة أعلن الليلة الماضية تسجيل خمس حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بمرض "كوفيد-19"، و611 حالة إصابة جديدة بالمرض في أيرلندا، في ظل التحذيرات المنتشرة بشأن احتمالية أن تشهد البلاد تسجيل ما يتراوح بين 1100 و1500 حالة إصابة يوميا بحلول السابع من نوفمبر المقبل.

ومن المتوقع أن يوصي فريق طوارئ الصحة العامة الحكومة مجددا بفرض قيود أكثر صرامة على الحياة العامة، بهدف الحد من انتشار الفيروس.

ويأتي اجتماع اليوم بعد أيام من رفض الحكومة الأيرلندية توصية فريق الطوارئ بإعادة فرض إجراءات قيود المستوى الخامس، وهي الأكثر صرامة، والتي تعتبر المستوى الاعلى في إطار "خطة الحكومة للتعايش مع، كوفيد-19" واختارت بدلا من ذلك اتباع إجراءات المستوى الثالث الأقل صرامة.