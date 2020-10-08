قال الفنان كمال أبو رية، إنه يتذكر المعاناة في تجسيد شخصية قاسم أمين، مشيرًا إلى أنه كان يستهدف إيصال ما يفيد الجمهور ويعرفهم تاريخهم ويجعلهم فخورين بالأمجاد التي حققتها الشخصية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء أمس الأربعاء، أن تقديم العمل المؤثر مسؤولية كبيرة على الكاتب والممثل والمخرج، مؤكدًا أن العملية تتطلب بحثًا ومجهودًا كبيرًا.

ولفت إلى أنه قدم عدة شخصيات تاريخية هامة كعلي مبارك ويوسف الجندي وأحمد رامي، موضحًا أنه اشتهر بدور أحمد رامي؛ لأن له سمات معينة، كالرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وشدد على أهمية معرفة الشباب والنشأ هؤلاء الأشخاص، متابعًا: «بدون معرفة التاريخ لن تستطيع الأجيال أن تخطو خطوة نحو المستقبل، وهو الهدف من تقديم الشخصيات ذات الأمجاد».

وأعرب عن أمنياته في تجسيد شخصية طلعت حرب؛ لمناسبته مع المرحلة التي تعيشها مصر الآن في بناء اقتصادها من أول وجديد، مضيفًا أن حرب كان رجلًا محبًا لبلده.

وتابع: «نريد الإعلاء من الانتماء وحب الدولة خلال الظروف الراهنة»، مؤكدًا أن الإمكانيات المادية متوفرة في مصر سواء من المنتجين أو الدولة لتنفيذ هذا المشروع.

وأردف: «هذا المشروع يحتاج إلى منتج فنان وليس منتجًا تاجرًا، العديد لديه القدرة على تمويل مشروع مثل هذا، ويتطلب شخصًا واعيًا لخطورة المرحلة ويوصي بتنفيذ هذه الأعمال».