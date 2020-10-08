رئيس مكافحة كورونا: التمييز بين أعراض الإنفلونزا وكوفيد-19 صعب

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن مصر في مرحلة السيطرة على فيروس «كوفيد-19»، ذاكرًا أن تغيرات الجو وخاصة خلال الخريف والشتاء تؤدي إلى نوع من النقص المناعي.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، أن التمييز بين أعراض الإنفلونزا وكورونا المستجد صعب، قائلًا إن التحاليل والفحوصات الوسيلة الوحيدة لتوضيح الفرق.

وشدد على أهمية الوعي التام والالتزام بالإجراءات الاحترازية بمنتهى القوة، خلال الفترة المقبلة، متابعًا: «من يحصلون على لقاح الإنفلونزا سابقا عليهم أن يحصلوا عليه هذا العام».

وأوضح رئيس مكافحة كورونا بالصحة، أن لقاح فيروس الإنفلونزا لن يمنع الأعراض تمامًا، وأن ظهور الأعراض على الشخص بعد الحصول على التطعيم يعني التعرض للإصابة بفيروس كورونا، بشكل أكبر.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأربعاء، هو 104 آلاف و35 حالة من ضمنهم 97 ألفا و492 حالة تم شفاؤها، و6 آلاف و10 حالات وفاة.