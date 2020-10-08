 نائب مرشد الإخوان السابق: وزعوا علينا بطاطين جديدة ومراتب تاكي عندما اعتقلت في1981 - بوابة الشروق
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نائب مرشد الإخوان السابق: وزعوا علينا بطاطين جديدة ومراتب تاكي عندما اعتقلت في1981

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 10:15 ص | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 10:15 ص

قال محمد حبيب، نائب مرشد جماعة الإخوان السابق، إنه قُبض عليه كعضو في الجماعة في 1 سبتمبر 1981، مشيرًا إلى أن خبر اعتقاله بلغه قبل تنفيذه لكنه لم يهرب.

وأضاف أثناء لقاء ببرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الأربعاء، أن اللقاء الذي جرى في الإسماعيلية بين عمر التلمساني والرئيس أنور السادات كان له أثر طيب على الجماعة.

وأوضح أن استقبال طرة كان مجهزًا جيدًا في 1981، معقبًا: «غرف نضيفة، وزعوا علينا مراتب تاكي حلوة وبطاطين جديدة وكنا سعداء سعادة منقطعة النظير»، على حد تعبيره.

وأكد أن الجماعة كانت مدركة لهدف السادات النبيل، لكن المسألة كانت في زيارته لإسرائيل في 77 و78، مضيفًا: «1836 الذين اعتقلوا كنت منهم ومحمد حسنين هيكل، لكنني فوجئت بعد اغتيال السادات بصدور قرار فصلي من الجامعة».

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