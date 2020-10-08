 ترامب يوافق على تأجيل المناظرة الثانية ويشدد على إجراء الثالثة - بوابة الشروق
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ترامب يوافق على تأجيل المناظرة الثانية ويشدد على إجراء الثالثة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
د ب أ
نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 10:54 م | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 10:54 م

قالت حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنها على استعداد لتأجيل المناظرة الرئاسية المرتقبة لمدة أسبوع، لكنها شددت على أنه لا تزال هناك ثلاث مناظرات.

وبدا أن الحملة قد قبلت باقتراح فريق المرشح الديمقراطي جو بايدن، بتأجيل مناظرة الأسبوع المقبل حتى يوم 22 أكتوبر.

غير أن حملة ترامب شددت على أن المناظرة الثالثة سيتم إجراؤها في 29 أكتوبر، قبل أيام قليلة فقط من انتخابات الثالث من نوفمبر.

وقال مدير الحملة بيل ستيبين في بيان إن "الأمريكيين يستحقون أن يسمعوا مباشرة من المرشحين الرئاسيين بشأن هذه المواعيد، 22 و29 أكتوبر، واتهم وسائل الإعلام بمحاولة "إخفاء" بايدن.

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