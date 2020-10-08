أرمينيا تتهم أذربيجان بقصف كاتدرائية وسط ارتفاع حصيلة القتلى

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اتهمت السلطات الأرمينية، اليوم الخميس، أذربيجان بقصف كاتدرائية تاريخية في مدينة شوشا في ناجورنو- كاراباخ فيما يتواصل القتال بين الجانبين.

وقالت وزارة الصحة الأرمينية، إن صحفيا روسيا أصيب بجروح خطيرة جراء القصف، وإن الأطباء ما زالوا يكافحون لإنقاذ حياته.

ونشر الجيش صورا للدمار الذي لحق بالكاتدرائية.

وقالت الوزارة، إن ستيباناكيرت، عاصمة المنطقة المتنازع عليها، تم استهدافها أيضا بالصواريخ مما أدى إلى سقوط ضحايا.

وقالت السلطات الأرمينية إن 30 جنديا آخرين قتلوا خلال المعارك خلال أمس الأربعاء، ليرتفع عدد القتلى إلى 350، ولم تعلن أذربيجان عدد قتلاها.

وخاضت أذربيجان وأرمينيا حربا للسيطرة على منطقة ناجورنو- كاراباخ المتنازع عليها في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات عندما تحولتا إلى دولتين مستقلتين وسط تفكك الاتحاد السوفيتي.

ويخضع إقليم ناجورنو- كاراباخ لسيطرة القوات الأرمينية المسيحية لعقود، لكن الأمم المتحدة تعترف به كجزء من أذربيجان، الدولة ذات الغالبية المسلمة.