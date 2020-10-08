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الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية أجل 30 عاما أقل من المتوسط

وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية
د ب أ
نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 9:28 م | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 9:28 م
أنهت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، سلسلة مزادات لبيع سندات طويلة الأجل، حيث باعت سندات أجل 30 عاما بقيمة 23 مليار دولار، وجاء الاكتتاب فيها أقل من المتوسط.

ويبلغ سعر العائد على السندات الثلاثينية 578ر1 في المئة من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 29ر2 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية باعت الشهر الماضي سندات أجل 30 عاما، بقيمة 23 مليار دولار، وبلغ سعر العائد عليها 473ر1 في المئة ومعدل التغطية 31ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية، هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة الثلاثين عاما، كان 37ر2 مرة.

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