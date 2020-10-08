أسعار النفط ترتفع مع تزايد قوة الإعصار دلتا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس مع إجلاء عمال من منصات الحفر في خليج المكسيك الأمريكي تحسبا للإعصار دلتا، إلى جانب التوقعات بتراجع الإنتاج في بحر الشمال بسبب إضراب العمال في النرويج.

وارتفع سعر خام برنت القياسي 61 سنتا، بنسبة 5ر1%، إلى 61ر42 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس بـ50 سنتا، بنسبة 3ر1%، إلى 45ر40 دولار.

ومن المتوقع أن تشتد قوة الإعصار دلتا فوق المياه الدافئة للخليج إلى عاصفة من الفئة "3" مع رياح تصل سرعتها إلى 120 ميلا في الساعة (193 كلم في الساعة).وقد أخلى منتجو النفط 183 منشأة بحرية وأوقفوا إنتاج ما يقرب من 5ر1 مليون برميل يوميا من النفط.

وأعلنت "جمعية النفط والغاز النرويجية" اليوم أن خفض الإنتاج الذي يتسبب فيه الإضراب المستمر في صناعة النفط والغاز في النرويج سيرتفع إلى 966 ألف برميل من المكافئ النفطي بحلول 14 أكتوبر، ما لم يتم التوصل إلى حل قبل ذلك الموعد.