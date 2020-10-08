لبنان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 49744

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في لبنان اليوم الخميس، إلى 49 ألفا و744 إصابة بعد تسجيل 1367 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة؛ ما يرفع عدد الوفيات إلى 439.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 171 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 21 ألفا و760 حالة.

واتخذ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي يوم الجمعة الماضي قرارا قضى بإقفال 111 قرية وبلدة بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فيها، وذلك لمدة أسبوع ابتداءً من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسة طارئة في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالي.