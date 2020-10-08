احتفالات نصر أكتوبر تلقي بظلالها على افتتاح أسبوع أفلام الإنتاج المتميز

• إيمان البحر درويش يلقي قصائد وطنية ويغني نشيد «بلادي بلادي» بتوزيع جديد ليحيى الموجي

استضاف قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي في مقره، مساء أمس الأربعاء، حفل افتتاح أسبوع الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية، الذي يعرض من خلاله قطاع القنوات المتخصصة بالهيئة الوطنية للإعلام 13 فيلما تسجيليا وروائيا قصيرا من إنتاج إدارة الإنتاج المتميز في الفترة من 7 إلى 13 أكتوبر الجاري، وبالتوازي مع احتفالات مصر بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

حضر حفل الافتتاح المخرج أسامة البهنسي رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، والفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر ثقافة السينما، والإعلامي طارق سعدة نقيب الإعلاميين، والإعلامي عادل عبساوي رئيس إدارة الإنتاج المتميز، وحل كضيوف شرف كلا من الفنان إيمان البحر درويش، الإعلامية إميرة عبدالعظيم، واللواء محمود خلف المحلل الاستراتيجي والعسكري.

شهد حفل الافتتاح الاحتفاء بعدد من المبدعين الذين ساهموا في خروج هذه التظاهرة السينمائية، ومنهم الموسيقار ماجد العرابي، والذي عرف باقة من أغنيات قيثارة الغناء العربي فيروز، والفنان تامر عبدالمنعم، والفنان إيمان البحر درويش الذي ألقى مجموعة من الأشعار الوطنية، كما غنى بعض من أغانيه وأغاني جده فنان الشعب سيد درويش، ومنها نشيد "بلادي بلادي" الذي قدمه بتوزيع جديد للموسيقار يحيى الموجي، فضلا عن أغنية جديدة قدمها لأول مرة أمام الجمهور بعنوان "ممنوع"، واختتم فاصله الغنائي بأغنية "أعظم جيوش في العالم جيوشنا" احتفالا بنصر أكتوبر.

وافتتحت عروض الأفلام مع الفيلم الروائي القصير "علامات أبريل"، بطولة محسنة توفيق وسلوى خطاب وأحمد عزمي، وإخراج أحمد ماهر، وأقيمت ندوة بعد العرض قدمتها الإعلامية هبة فهمي، وأدارها الناقد الفني أحمد سعد الدين، وشارك فيها المخرج أحمد ماهر، والموسيقار فتحي سلامة.