الصحة الفلسطينية تحذر من ارتفاع عدد الوفيات المصابة بفيروس كورونا

حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، من تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات المصابة بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الكيلة، في تصريحات للصحفيين في مدينة رام الله، إنه تم رصد عدة حالات وفاة لمرضى بفيروس كورونا من فئة الشباب ولا يعانون من أية أمراض مزمنة أخرى.

ونبهت الكيلة إلى مخاطر ارتفاع مؤشر تفشي فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية خلال الأيام القادمة والمصاعب في حصر انتشاره، خاصة قبيل دخول فصل الشتاء.

ودعت إلى تخفيف التجمعات خاصة في المناسبات الاجتماعية والالتزام بالتعليمات الصحية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، مشيرة إلى أن الحالات المصابة بالفيروس وتصل المستشفيات تكون صعبة جدا ويكون المرض قد استفحل في الرئتين وهذا ما يؤدي للوفاة فيما بعد.

ويأتي ذلك فيما أفاد التقرير اليومي لوزارة الصحة بارتفاع إجمالي عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 422 حالة بعد تسجيل أربع حالات وفاة خلال الساعات 24 الماضية.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 631 إصابة جديدة بفيروس كورونا في وقت يتواجد فيه 45 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.