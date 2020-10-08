العثور على جثة مجهولة على شريط السكة الحديد في طنطا

عثر الأهالي على جثة شخص مجهولة، على شريط السكة الحديد أمام قرية الخيال السياحية بمدينة طنطا، وبها إصابات جراء دهس القطارات عليها.

تلقى مدير أمن الغربية اللواء هاني مدحت، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر، يرتدي كامل ملابسه وذلك أعلى شريط السكة الحديد بمنطقة بالقرب من قرية الرجدية وأمام قرية الخيال السياحية بدائرة مركز طنطا، مصاب بتهتك في الرأس وبتر بالساق اليسرى.

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق وكشف هوية صاحب الجثة.