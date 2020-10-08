الكويت تسجل 3 وفيات و698 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الخميس، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى642.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، اليوم، إنه تم تسجيل 698 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 109 آلاف حالة و441.

وأشار المتحدث إلى وجود 129 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 538 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في البلاد إلى 101 ألف و314.