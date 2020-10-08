 ارتفاع معدل التضخم في فنزويلا إلى 30% في المئة شهريا - بوابة الشروق
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ارتفاع معدل التضخم في فنزويلا إلى 30% في المئة شهريا

د ب أ
نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 9:15 م | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 9:15 م

أظهر بيان صدر اليوم الخميس عن الجمعية الوطنية "البرلمان"، التي تسيطر عليها المعارضة، ارتفاع أسعار المستهلك في فنزويلا خلال سبتمبر الماضي بنسبة 30 في المئة عن الشهر السابق، بعد ارتفاعها بنسبة 04ر25 في المئة خلال أغسطس الماضي.

كان البنك المركزي الفنزويلي قد ذكر في وقت سابق من الأسبوع الحالي أن معدل التضخم خلال سبتمبر الماضي بلغ 9ر27 في المئة شهريا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الجمعية الوطنية القول إن معدل التضخم السنوي بلغ خلال الشهر الماضي 3246 في المئة، مقابل 3078 في المئة خلال أغسطس الماضي، في حين بلغ معدل التضخم التراكمي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 58ر1433 في المئة.

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